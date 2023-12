Außenminister der EU-Staaten beraten in Brüssel

Die EU-Außenminister treffen sich an diesem Montag zu ihrer letzten regulären Sitzung in diesem Jahr in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen über den Nahost-Konflikt und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zudem sind Gespräche über die jüngsten Entwicklungen in Sahelzonen-Ländern wie dem Niger geplant.

BILD: SN/APA/BELGA/JAMES ARTHUR GEKIERE Ukraine und Nahost bestimmende Themen in Brüssel