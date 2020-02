Außenminister Schallenberg bei Amtskollegen Pompeo

Die Förderung der "transatlantischen Wertegemeinschaft" sowie einer "strategischen Partnerschaft" zwischen Österreich und den USA seien die wichtigsten Vorhaben gewesen, die er bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Mike Pompeo erörtert habe. Dieses Resümee zog Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am späten Mittwochabend in Washington.

Die USA seien sowohl in bilateralen als auch in internationalen Fragen ein wichtiger Partner, betonte Schallenberg. Bei dem "freundschaftlichen Gespräch" mit Pompeo habe er den Eindruck gewonnen, dass es wieder ein größer werdendes Interesse der USA an Österreich gebe, als dies zuletzt der Fall gewesen sei. "Wir sind wieder stärker am Radar", formulierte der Außenminister. Es gebe eine gewisse Neugierde, etwa die Vorhaben der noch jungen türkis-grünen Regierung oder auch das Know-How in gewissen strategisch wichtigen Regionen wie dem Westbalkan betreffend.

Schallenberg hatte für Pompeo - einem in den 1980er-Jahren in Deutschland stationierten Armeeangehörigen - auch ein kleines Präsent mitgebracht: Einen vor zwei Jahren erneut aufgelegten Leitfaden für nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich stationierte US-Soldaten "Austria - Österreich. A Soldier's Guide."

Pressestatements waren bei dem Besuch nicht vorgesehen. Allerdings setzte Pompeo nach dem Treffen einen Tweet ab, in dem es unter anderem hieß: "Von Handel über Sicherheit bis zum kulturellen Austausch kommen sich unsere Länder näher. Ich freue mich darauf, zusammenzuarbeiten, um unsere strategische Partnerschaft auf die nächste Ebene zu heben."

Von US-Seite wurde der APA zudem ein Statement des Botschafters in Wien, Trevor Traina, übermittelt, indem dieser seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass das Treffen dazu beitragen werde, "die bilateralen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern noch weiter zu vertiefen" und die "Zusammenarbeit für Wohlstand und Sicherheit auch in Zukunft zu verstärken".

"Internationale Beziehungen sind in erster Linie Beziehungen zwischen Menschen, und sie funktionieren am besten, wenn diese einander auch gut kennen", ließ Traina wissen. "Ich freue mich daher, das Außenminister Schallenberg kurz nach seinem Amtsantritt die Gelegenheit hatte, Secretary Pompeo persönlich zu treffen und wichtige Fragen zu erörtern."

Einen "Gleichklang" ortete Schallenberg in der Unterstützung von Venezuelas Oppositionschef Juan Guaidó. Österreich werde auf EU-Ebene auf weitere Sanktionen gegen das sozialistische Regime von Präsident Nicolás Maduro drängen. Guaidó war am Mittwoch auch von US-Präsident Donald Trump offiziell empfangen worden.

Ein heikles Thema war der von den Palästinensern abgelehnte Nahost-Friedensplan, den US-Präsident Trump gemeinsam mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu entworfen hat. "Wir finden gut, dass versucht wurde, den Ball wieder ins Rollen zu bringen", umschrieb Schallenberg die österreichische Position. "Es ist besser, wenn etwas am Tisch liegt, als wenn nichts auf dem Tisch liegt." Zuletzt sei der Nahost-Konflikt eigentlich kein Thema mehr gewesen. "Damit ist niemandem gedient."

Die EU hatte sich am Dienstag hingegen kritisch geäußert. Der Plan stimme nicht mit internationalen Vereinbarungen überein, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Die EU befürworte eine ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967 mit gleichwertigem Landtausch. Der Staat Israel und ein unabhängiger, demokratischer Staat Palästina sollten Seite an Seite in Frieden und gegenseitiger Anerkennung leben.

Die US-Initiative weiche von diesen "international vereinbarten Parametern" ab, sagte Borrell. Für anhaltenden Frieden brauche es direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien. Besonders besorgt sei die EU aufgrund von Aussagen Israels über eine mögliche Annexion von Teilen des Westjordanlands und des Jordantals. Dies könnte - falls umgesetzt - nicht unangefochten bleiben. Israel kritisierte die Aussagen scharf.

Schallenberg schließt am Donnerstag seinen dreitägigen USA-Besuch ab. In der Früh ist Schallenberg beim "National Prayer Breakfast" zu Gast, bei dem auch Trump eine Rede halten wird. Das "Nationale Gebetsfrühstück" wird seit 1953 jeweils am ersten Donnerstag im Februar in Washington veranstaltet. An ihm nehmen traditionsgemäß der US-Präsident sowie Mitglieder des Kongresses und der Regierung, religiöse Würdenträger, sowie rund 3.500 Gäste teil, darunter Vertreter aus gut hundert Ländern.

Zu Mittag steht eine Diskussion mit Studenten und Professoren an der Princeton-University am Programm. Die Debatte ist dem Thema "Europe and the World - a post-Brexit assessment" gewidmet. Die Rückkehr der Delegation nach Wien ist für Freitagfrüh vorgesehen.

Quelle: APA