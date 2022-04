Außenminister Schallenberg besucht Jordanien

Vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in den Nahen Osten. Am Montag besucht Schallenberg das Königreich Jordanien, dem traditionell eine wichtige Rolle als Vermittler im Nahost-Konflikt und Hüter der heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zukommt. In der jordanischen Hauptstadt Amman kommt Schallenberg am Nachmittag mit seinem Amtskollegen Ayman Safadi zusammen.

SN/APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS Außenminister Alexander Schallenberg