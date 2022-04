Außenminister Schallenberg besucht Palästinensergebiete

Nach seinem Besuch in Jordanien reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag in die Palästinensergebiete und nach Israel. In Ramallah trifft Schallenberg den palästinensischen Außenminister Riad Malki sowie Regierungschef Mohammad Shtayyeh zu Gesprächen. Anschließend ist auch ein Treffen mit christlichen Kirchenvertretern in Jerusalem und ein Vier-Augengespräch mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid geplant.

SN/APA/MICHAEL GRUBER Nach Jordanien besucht Schallenberg am Dienstag das Westjordanland