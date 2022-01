Außenminister Schallenberg trifft Libanons Staatsspitze

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird am Mittwoch in Beirut von der libanesischen Staatsspitze empfangen. Am dritten Tag seines Libanon-Besuchs trifft er Präsident Michel Aoun, Regierungschef Najib Mikati, Parlamentspräsident Nabih Berri und Außenminister Abdallah Bou Habib. Österreich ist sehr an einer Stabilisierung des Libanon gelegen, der hunderttausende syrische Bürgerkriegsflüchtlinge beherbergt.

SN/APA/MICHAEL GRUBER Schallenberg besuchte bereits Österreichs UN-Soldaten im Libanon