Außenminister Schallenberg: "Wir sind stärker als wir uns das selbst zutrauen"

Auch Außenminister Alexander Schallenberg hat die Krisen satt. Ein Ende ist nicht in Sicht, aber er ortet die Besonnenheit, die hilft, sie durchzustehen.

Minoritenplatz 8 im 1. Wiener Gemeindebezirk: Im Außenministerium bestimmt der Krieg in der Ukraine die Tagesordnung.

Raketeneinschläge in Polen vergangenen Dienstag, Beschuss eines Atomkraftwerks am Montag. Jeder Morgen mit zugehöriger Nachrichtenlage ist derzeit ein Test für die Nerven. Kennen Sie dieses Gefühl? Und wie gehen Sie damit um? Alexander Schallenberg: Das Gefühl kenn ich. Die Weltlage ist tatsächlich so, dass man manchmal am liebsten das Radio abdrehen und keine Nachrichten mehr konsumieren möchte. Den Luxus kann ich mir ...