Außenminister von DR Kongo und Ruanda forcieren Deeskalation

Die Außenminister der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas haben sich am Samstag darauf geeinigt, ihre Bemühungen um eine Deeskalation der Feindseligkeiten zwischen beiden Ländern zügig voranzubringen. In einer gemeinsamen Erklärung, die nach einem Treffen in Angolas Hauptstadt Luanda veröffentlicht wurde, kamen die Minister überein, ihre Gespräche fortzusetzen, "um die politische Krise zwischen den beiden brüderlichen Ländern vorrangig zu lösen".

SN/APA/AFP (Archivbild)/AUBIN MUKON Anti-Ruanda-Proteste in der DR Kongo Ende November