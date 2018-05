Außenministerin Kneissl hat Verständnis für die Türkei

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat im Konflikt mit Ankara gegenüber den Menschen am Bosporus Verständnis geäußert. "Ich will nichts beschönigen, aber bei aller Kritik sollte man sich auch einmal für fünf Minuten in die Lage der Türkei versetzen", sagte Kneissl der deutschen "Welt". Man dürfe nicht vergessen, "was viele terroristische Anschläge wie in der Türkei mit einer Gesellschaft machen".

SN/APA/ROBERT JAEGER Kneissl betont gute Gespräche mit Ankara