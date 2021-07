Außer Kontrolle: Waldbrände in Oregon sind so gewaltig, dass sie das Wetter beeinflussen

Das Extremwetter im Westen der USA macht die Lauffeuer gefährlicher denn je. In zwölf Bundesstaaten brennt es an 70 Orten. Das sogenannte Bootleg Fire im Süden Oregons ist so gewaltig, dass es das Wetter vor Ort beeinflusst.

SN/AFP Der nach der nahegelegenen Ortschaft „Bootleg“ getaufte Waldbrand im Süden Oregons ist das mächtigste von derzeit rund 80 aktiven größeren Feuern in den USA.