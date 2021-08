Australien setzt unbeirrt auf Kohle

Australien bekommt die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren - und hat trotzdem kein Interesse an mehr Klimaschutz.

Wer verstehen will, warum Australien sich nach wie vor nicht von der Kohle lösen oder auf ein Nullemissionsziel festlegen will, muss die Zeit zurückdrehen - ins Jahr 2013. Damals kam der erzkonservative Tony Abbott an die Macht. Innerhalb von nur 24 Stunden setzte seine Partei ein deutliches Zeichen für die Klimawissenschafter des Landes. Der neue Umweltminister Greg Hunt rief kurz nach seiner Vereidigung den Chef der Klimakommission an - um ihn zu feuern. Auch sämtliche andere Klimakonzepte der Vorgängerregierung stoppte ...