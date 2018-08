Australien: Siebenter Regierungschef in elf Jahren

Der bisherige Finanzminister Scott Morrison ist am Freitag als neuer Regierungschef Australiens vereidigt worden. Der liberale Politiker löste nach einem innerparteilichen Machtkampf Malcolm Turnbull als Ministerpräsident ab. Er ist damit bereits der siebente Regierungschef Australiens in elf Jahren. Morrison kündigte nach seiner Vereidigung einen Generationswechsel in der Politik an.

SN/APA (AFP)/MARK GRAHAM Turnbull (links) wird durch Morrison (rechts) ersetzt