Australiens Premier von Chinas Staatschef Xi empfangen

Nach Jahren diplomatischer Eiszeit hat der chinesische Staatschef Xi Jinping am Montag Australiens Premierminister Anthony Albanese empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, trafen die beiden Politiker am Montag in Peking zusammen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Es ist der erste China-Besuch eines australischen Regierungschefs seit mehr als sieben Jahren.

Vor dem Treffen mit Xi hatte Albanese von "vielversprechenden Anzeichen" für eine Verbesserung der Beziehungen zu China gesprochen. Eine Reihe von Handelshindernissen seien beseitigt worden. Vor drei Jahren hatten die Beziehungen zwischen Australien und China einen Tiefpunkt erreicht. Damals zeigte sich Peking verärgert über den Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei von 5G-Verträgen und die Forderung Australiens nach einer unabhängigen Untersuchung der Ursachen der Corona-Pandemie. Peking erhob infolgedessen Strafzölle auf wichtige australische Exportprodukte. Nach dem Amtsantritt der liberalen Regierung von Albanese im vergangenen Jahr hob China die Zölle auf australische Rohstoffe wieder auf. China ist Australiens größter Handelspartner, durch die diplomatische Eiszeit zwischen beiden Ländern wurde in den vergangenen Jahren jedoch Handel in Milliardenhöhe eingeschränkt.