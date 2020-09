Australische Nachrichtensprecherin in Peking festgenommen

Inmitten wachsender Spannungen zwischen Australien und China haben die Behörden in Peking eine australische Nachrichtensprecherin festgenommen. Cheng Lei, die für einen englischsprachigen Staatssender in China arbeitet, sei bereits vor zwei Wochen in Gewahrsam genommen worden, sagte die australische Außenministerin Marise Payne am Montagabend (Ortszeit).

SN/APA (AFP/POOL)/BRENDAN SMIALOWSK Laut Payne wurde Lei vor zwei Wochen festgenommen