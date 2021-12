Australischer Bundesstaat wird zum Fallbeispiel für den Verlauf der Omikron-Variante

Im Südosten des Landes explodieren die Coronainfektionen. Warum die Forscher dennoch zuversichtlich sind.

Im australischen Bundesstaat New South Wales, in dem auch die Millionenstadt Sydney liegt, ist Omikron innerhalb weniger Tage zur dominanten Variante geworden. Von rund 500 Neuinfektionen pro Tag explodierten die Zahlen innerhalb von zwei Wochen auf mehr als 6000. Die Einweisungen in die Spitäler stiegen bislang aber nur leicht. Dies sei "erfreulich", kommentierte der deutsche Virologe Christian Drosten auf Twitter. Es könnte ein weiteres Zeichen dafür sein, dass Omikron trotz der höheren Infektiosität weniger gefährlich ist als die Delta-Variante.

...