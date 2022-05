Auszählung bei Nordirland-Wahl - Sinn-Fein-Sieg greifbar

Die Auszählung der Stimmen nach der Wahl zum nordirischen Regionalparlament ist am Samstag auf die Zielgerade gegangen. Mit einem Ergebnis wurde am Nachmittag gerechnet. Davor zeichnete sich immer deutlicher ein historisch starkes Abschneiden der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein ab. Erwartet wird, dass die Partei die meisten Sitze in der Northern Ireland Assembly erringen wird und damit das Recht erhält, die künftige Regierungschefin (First Minister) zu benennen.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Sinn Fein könnte erstmals nordirische Regierungschefin stellen