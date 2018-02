Auszeichnung für US-Senator McCain bei Sicherheitskonferenz

US-Senator John McCain ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Ewald-von-Kleist-Preis ausgezeichnet worden. Zur Verleihung konnte der schwer kranke McCain nicht anreisen, an seiner Stelle nahm seine Frau Cindy die Auszeichnung am Samstagabend beim Staatsbankett in der Münchner Residenz entgegen.

SN/APA (dpa)/Andreas Gebert McCains Frau Cindy kam mit Ex-Vizepräsident Joe Biden