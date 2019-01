Auto in Fußgängergruppe gelenkt: Fremdenfeindlicher Anschlag

Ein Autofahrer hat in Bottrop im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht sein Auto gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Behörden vermuten einen fremdenfeindlichen Anschlag.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Mindestens vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt