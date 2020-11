Auto mit Protestbotschaft rammt Tor des Berliner Kanzleramts

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen das Tor des deutschen Bundeskanzleramtes in Berlin gerammt. Er beschädigte dabei mit der Front des Wagens mindestens zwei Metallstreben des Gittertores, wie ein dpa-Fotograf am Mittwochvormittag berichtete. Der Fahrer des mit Protestbotschaften versehenen Wagens wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilte. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen