Autobombe in Polizeischule in Bogota explodiert - 8 Tote

Bei einem Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota sind nach Behördenangaben am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Zehn weitere seien durch die Autobombe in der General-Santander-Schule verletzt worden, teilte das kolumbianische Verteidigungsministerium mit, dem die nationale Polizei unterstellt ist.

SN/APA (AFP)/JUAN BARRETO Die Bombe explodierte in einer Polizeischule