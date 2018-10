Babis-Partei führt bei Kommunalwahlen in Tschechien klar

Bei den Kommunalwahlen in Tschechien zeichnet sich ein klarer Erfolg für die populistische Partei ANO von Premier Andrej Babis ab. Laut Hochrechnungen führt ANO in den meisten Kreisstädten. In der Hauptstadt Prag zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ANO und der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS), den Piraten und der liberalkonservativen TOP 09 von Karel Schwarzenberg ab.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Alles deutet auf einen Sieg von Andrej Babis hin