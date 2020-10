Babis-Partei liegt bei Regionalwahlen in Tschechien vorn

Die populistische Partei ANO des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis liegt nach ersten Teilergebnissen der Regionalwahlen in Tschechien klar vorne. Nach Auszählung von einem Drittel der Wahllokale lag ANO am Samstag in zehn von 13 Landkreisen in Führung. Allerdings wird es die Partei des Regierungschefs in vielen Regionen nicht leicht haben, Koalitionspartner zu finden, um die Posten der Kreishauptleute besetzen zu können.

SN/APA (AFP)/FRANCISCO SECO Andrej Babis' populistische ANO vor Wahlerfolg