Bachelet traf Rivalen im Machtkampf in Venezuela

UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat die Regierung in Venezuela zur Freilassung inhaftierter Oppositioneller aufgefordert. "Ich rufe die Behörden auf, all diejenigen freizulassen, die inhaftiert oder ihrer Freiheit beraubt sind, weil sie ihre Bürgerrechte auf friedliche Weise ausgeübt haben", sagte Bachelet am Freitagabend zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs in Caracas.

Die Menschenrechtslage soll überwacht werden