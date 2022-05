Baerbock eröffnete deutsche Botschaft in Kiew wieder

Als erstes Kabinettsmitglied seit Kriegsbeginn hat Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock die Ukraine besucht und dabei die deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnet. Baerbock hisste am Dienstag die deutsche Fahne vor dem Botschaftsgebäude, am Abend traf sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Botschaft soll zunächst in Minimalpräsenz und "in eingeschränktem Betrieb" arbeiten, erklärte Baerbock gemeinsam mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Baerbock beim Hissen der deutschen Fahne