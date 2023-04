Baerbock fordert in China Deeskalation mit Taiwan

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat in China eine Deeskalation der Lage in der Taiwanstraße gefordert. "Spannungen in der Straße von Taiwan können uns nicht egal sein", sagte sie am Donnerstag in der chinesischen Stadt Tianjin. 70 Prozent der Halbleiter-Lieferungen gingen durch diese Wasserstraße. "Freie Zufahrt ist in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse." Nach ihrem Antrittsbesuch in China reist Baerbock weiter nach Südkorea und Japan.

BILD: SN/APA/DPA/BRITTA PEDERSEN Außenministerin Annalena Baerbock zu Antrittsbesuch in China