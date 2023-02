Baerbock für unverzügliche NATO-Norderweiterung

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock dringt auf eine schnelle Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO. "Beim NATO-Gipfel in Madrid im letzten Sommer haben wir gemeinsam die Grundlage für den Beitritt gelegt. Und wir erwarten natürlich von allen NATO-Mitgliedern, dass sie diesen Beschluss ohne weitere Verzögerung umsetzen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Besuch in Helsinki mit Blick auf die Blockade der Türkei.

SN/APA/AFP/HEIKKI SAUKKOMAA Beide Länder erfüllen die Vorgaben