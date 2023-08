Baerbock setzt Reise nach Australien per Linienflug fort

Nach zwei Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug setzt Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag ihre Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region per Linienflug fort. Die Grünen-Politikerin wollte nach Angaben aus ihrer Delegation noch am Vormittag von der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, mit ihrem Tross direkt zur australischen Metropole Sydney aufbrechen.

Auf einen weiteren Anlauf mit dem deutschen Luftwaffen-Airbus vom Typ A340-300 nach einem neuerlichen Reparaturversuch wollte es die Außenministerin nicht ankommen lassen. Die Flugzeiten der Linienverbindung sind so, dass die Ministerin am Abend australischer Zeit in Sydney ankommen wollte - acht Stunden vor deutscher Zeit. Ursprünglich geplante Programmpunkte in der Hauptstadt Canberra wurden teils abgesagt und teils verschoben. Baerbock will nach Australien auch Neuseeland und den Inselstaat Fidschi im Südpazifik besuchen.

Wie geplant wollte Baerbock ihr Programm am Mittwoch mit einer Rede am renommierten Lowy Institute beginnen. Es wird erwartet, dass sie sich angesichts des immer aggressiveren Machtstrebens Chinas zur geopolitischen Situation in der Pazifik-Region äußern wird. Im Anschluss ist ein Treffen der Ministerin mit ihrer australischen Kollegin Penny Wong geplant.

Im Rahmen der Zusammenkunft mit Wong sollen auch von Deutschland Kulturgüter aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien zurückgegeben werden. Dieser Programmteil war ursprünglich für Dienstag in der Hauptstadt Canberra vorgesehen. Die Kulturgüter des Grassi Museums in Leipzig - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule - haben sakralen, kulturellen und identitätsstiftenden Wert für das Kaurna-Volk. Aus der Delegation hieß es, es handele sich nicht um Raubgut, sondern um Objekte, die damals von den Kaurna deutschen Missionaren übergeben worden seien.