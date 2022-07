Baerbock streitet mit Cavusoglu - Lob türkischer Opposition

Am zweiten Tag ihres Türkei-Besuch hat Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock nach einem offenen Streit mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu Vertreter der Opposition getroffen. In der Hauptstadt Ankara kam sie am Samstag mit führenden Politikern der größten Oppositionspartei CHP, der pro-kurdischen HDP und der nationalkonservativem Iyi-Partei zusammen.

SN/APA/AFP/OZAN KOSE Baerbock fand in Türkei klare Worte auch bei Amtskollegen Cavusoglu