Bahnstreik in Frankreich wird fortgesetzt

Der französische Zugverkehr ist auch am ersten und zweiten Weihnachtstag massiv gestört. Nach knapp drei Streikwochen gegen die Pensionsreform zeichnet sich in Frankreich keine Entspannung ab. Der Zugverkehr war am Heiligen Abend wieder stark beeinträchtigt, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Auch Fernverbindungen in andere Länder waren betroffen.

SN/APA (Archiv/AFP)/STEPHANE DE SAK TGV standen zum größten Teil still