Bahnstreik in Großbritannien: Alles steht still

In Großbritannien finden seit Dienstag die größten Streiks seit dem Jahr 1989 statt. Es könnte erst der Anfang sein.

Es galt für den Bahnhof in Plymouth im Südwesten Großbritanniens genauso wie für den Bahnhof in Glasgow im Norden: Wo sich normalerweise Hunderte Menschen drängen, herrschte gähnende Leere. Denn im Vereinigten Königreich finden seit Dienstag die größten Streiks seit über 30 Jahren statt. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Infrastrukturunternehmens National Rail sowie von 15 Bahnunternehmen legten die Arbeit nieder. Die Streiks sollen am Donnerstag sowie am Samstag fortgesetzt werden. Und das könnte erst der Anfang sein. Lehrer und ...