US-Präsident Donald Trump und der mexikanische Staatschef Enrique Pena Nieto wollen in den kommenden Wochen zu einem Treffen zusammenkommen. Die Regierungen der beiden Nachbarländer arbeiteten an den Vorbereitungen, teilte das mexikanische Außenministerium am Mittwoch nach einem Arbeitsessen von Mexikos Chefdiplomat Luis Videgaray mit mehreren US-Ministern in Washington mit.

SN/APA (Archiv/AFP)/SAUL LOEB Trotz geplanten Mauerbaus ziemlich beste Freunde?