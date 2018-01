"Ban Ki-moon Centre for Global Citizens" in Wien eröffnet

In der Veithgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk ist am Mittwoch das "Ban Ki-moon Centre for Global Citizens" eröffnet worden. Das teilte der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon gemeinsam mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer bei einem Pressestatement im Bundeskanzleramt, zu dem Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geladen hatte, mit.

SN/APA (BKA)/DRAGAN TATIC Ex-UNO-Generalsekretär Ban, Bundeskanzler Kurz und Ex-Bundespräsident Fischer