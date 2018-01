Ban kritisiert Trump: "Auf falscher Seite der Geschichte"

Der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat heftige Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt. Dessen Slogan "America First" vermittle eine falsche Vision. Der Ausstieg aus dem Klimaabkommen sei politisch kurzsichtig und verantwortungslos, erklärte Ban in einem Mittwochabend ausgestrahlten Interview in der "ZiB 2".

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Ban Ki-moon kritisiert die "America First"-Politik