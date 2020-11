Barnier: Differenzen bei Verhandlungen zu Brexit-Handelspakt

EU-Unterhändler Michel Barnier sieht in der Schlussphase der Verhandlungen immer noch "fundamentale Meinungsverschiedenheiten" mit Großbritannien bei dem geplanten Brexit-Handelsvertrag. "Aber wir arbeiten weiter hart für einen Deal", schrieb Barnier am Montag auf Twitter. Am Wochenende habe es technische Gespräche gegeben, nun würden die Verhandlungen mit dem britischen Unterhändler David Frost online fortgesetzt. Die verbleibende Zeit sei kurz, betonte Barnier.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD EU-Chefverhandler Michel Barnier