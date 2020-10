Barrett hielt sich bei Entscheidung zu Briefwahl raus

Bei einer Entscheidung des Obersten Gerichts der USA zur Briefwahl in Pennsylvania hat sich die frisch ernannte Richterin Amy Coney Barrett herausgehalten. Sie habe nicht genügend Zeit gehabt, sich in die Unterlagen einzuarbeiten, erklärte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch der "New York Times". Bei der Entscheidung geht es um die Forderung der Republikaner, dass nach dem 3. November eingegangene Briefwahl-Unterlagen nicht mehr ausgezählt werden sollten.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Barrett wurde am Dienstag vereidigt