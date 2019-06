Basketball-Coach Kerr will strengere Waffengesetze in USA

Der Chefcoach von NBA-Champion Golden State Warriors, Steve Kerr, hat sich erneut für strengere Waffengesetze in den USA ausgesprochen. Vor dem zweiten Spiel in der Finalserie gegen die Toronto Raptors trug der Basketball-Trainer ein T-Shirt mit der Aufschrift "Vote For Our Lives" (Stimmt für unsere Leben) und nahm auf das Massaker mit zwölf Todesopfern im Ostküstenstaat Virginia Bezug.

SN/APA (AFP)/Gregory Shamus Kerr meldet sich auch in Sachen Politik zu Wort