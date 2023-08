Bayerischer Minister Aiwanger: "Schweine raus, Cannabis rein, das ist doch ein Witz"

Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, ist einer der sagt, was er denkt. Das ist sein Markenzeichen. Eines, das ihm manchmal zum Verhängnis wird.

Hubert Aiwanger gilt für viele als Ur-Bayer: Er trägt Trachtenjanker, rollt das "R" und will sich das Schnitzel nicht verbieten lassen. Volksnah oder populistisch? Eines ist auf jeden Fall klar: In zwei Monaten wird in Bayern gewählt. Aiwanger (52) und ...