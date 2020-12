Bayern verschärft Regeln: Wer darf wen besuchen?

In Bayern gelten ab heute verschärfte Coronaregeln. Die Familie darf man trotzdem besuchen, für Lebenspartner wird es schwieriger.

Er wolle niemanden beschuldigen oder Vorwürfe formulieren, meinte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag im Landtag, als er im Parlament seine am Sonntag vorgelegten, schärferen Coronamaßnahmen vorstellte. Aber die Nähe zu Österreich und Tschechien, die habe eben doch Auswirkungen auf den Pandemieverlauf im Freistaat. Es sei "einfach statistisch so", dass Bayern in den Grenzregionen zum Teil deutlich höhere Coronainfektionszahlen ausweise. "Wenn die Inzidenzen bei den Nachbarn sehr hoch sind, dann ist es kein Wunder, wenn es möglicherweise auch bei ...