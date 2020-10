Bayern warnt Österreicher vor Feiertags-Shopping

Normalerweise nutzen viele Salzburger die Gelegenheit, am Nationalfeiertag in Deutschland einzukaufen. Heuer ist ein Grenzübertritt - ohne negativen Coronatest - aber nicht erlaubt.

Im Vorfeld des Nationalfeiertags hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml Österreicher vor Shoppingtouren in Bayern gewarnt. Es gebe keine Quarantäne-Ausnahmen zum Zweck des Einkaufens, betonte Huml am Sonntagabend. "Auch wenn wir unsere österreichischen Nachbarn unter normalen Umständen gerne bei uns haben - ein grenzüberschreitender Reiseverkehr nur für den Einkaufsbummel ist bei der derzeitigen Corona-Infektionslage keine gute Idee und daneben nicht erlaubt!"

Die täglich steigenden Infektions-Zahlen seien besorgniserregend, erklärte Huml weiter. "Kontakte jeglicher Art sind so weit irgend möglich zu vermeiden - im Inland wie auch grenzüberschreitend." Die Ministerin erläuterte: "Die Quarantänepflicht gilt für jeden, der aus einem ausländischen Risikogebiet nach Bayern einreist. Ein Einkauf, und sei er noch so kurz, bildet keine Ausnahme. Lediglich ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, kann von der Quarantänepflicht befreien."

Semmeln in Laufen gekauft: Polizei droht Oberndorfern mit Strafe

In Oberndorf hatte es am Wochenende bereits Aufruhr aufgrund der neuen Bestimmungen gegeben. Wie Bürgermeister Georg Djundja informierte, seien etwa Oberndorfer Bürger, die beim Bäcker in Laufen Semmeln gekauft hatten, von der deutschen Polizei aufgehalten worden. Djundja kritisierte, dass es dazu kaum Informationen gebe. "Die Praxisauslegung, dass wir Österreicher aber auch zum Einkaufen oder Spazierengehen nicht nach Deutschland dürfen, wurde so noch nicht kommuniziert! Das führt alles nur zu Chaos und Verwirrung. Die Bürgerinnen und Bürger kennen sich nicht mehr aus und werden dann auf deutscher Seite bestraft. Das ist eine "Sauerei!", schrieb er auf Facebook. Die Aussagen der deutschen Gesundheitsministerin haben nun zumindest für mehr Klarheit gesorgt.

Deutschland weitete Reisewarnungen aus: Auch Salzburg ist Risikogebiet

Wegen der auch hierzulande steigenden Infektionszahlen hatte Deutschland am Donnerstag bekanntgegeben, seine Reisewarnungen für Österreich auszuweiten. Die deutsche Regierung stufte mit Ausnahme Kärntens mittlerweile alle österreichischen Bundesländer als Risikogebiet ein. Die Reisewarnung für die acht Bundesländer gilt seit Samstag.

Huml appellierte: "Ich bitte alle, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Es ist jetzt nicht die Zeit des Reisens und Treffens. Wir wollen eine Ausbreitung des Virus so weit es irgend geht vermeiden."

Testpflicht für Pendler gilt seit Freitag

Wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, hat Bayern auch eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots eingeführt. Sie gilt seit Freitag. Wer aus einem Risikogebiet regelmäßig mindestens einmal wöchentlich in das deutsche Bundesland zu Berufs- oder Bildungszwecken einreist, muss der zuständigen Behörde regelmäßig Corona-Tests vorlegen.

"Wer aus einem Risikogebiet (...) regelmäßig mindestens einmal wöchentlich nach Bayern einreist, um sich dort aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen, zu Ausbildungszwecken oder zum Schul- oder Hochschulbesuch aufzuhalten, muss der für den Berufs-, Geschäfts-, Ausbildungs-, Schul-oder Hochschulort zuständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle unaufgefordert und unverzüglich 1. binnen sieben Tagen nach der ersten auf den 23. Oktober 2020 folgenden Einreise und 2. danach regelmäßig in jeder nachfolgenden Kalenderwoche ein Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen", heißt es neu in der abgeänderten bayerischen Einreisequarantäneverordnung.

Das Testergebnis muss auf Deutsch oder Englisch sein und auf einer molekularbiologischen Testung basieren. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Wer Covid-19-Symptome zeigt, muss zudem die Behörden in Bayern darauf hinweisen. Unterzeichnet hat die geänderte Verordnung die bayrische Landes-Gesundheitsministerin Melanie Huml. Sie wurde am Freitag im "Bayerischen Ministerialblatt" als Amtsblatt von Bayerns Staatsregierung kundgemacht und trat somit in Kraft.

Quelle: APA