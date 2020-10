Bayerns Ministerpräsident Söder zu neuen Corona-Regeln: "Und dann kommt die Polizei"

Markus Söder tut sich als Hardliner in der Coronakrise hervor. Doch geht der CSU-Chef mit strengeren Kontrollen im Privaten zu weit?

Ilse Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, musste ausgerechnet Markus Söder auf die Coronaregeln hinweisen. Der Mund-Nasen-Schutz müsse auch vom Rednerpult zum Sitzplatz getragen werden, sagte sie an Bayerns Ministerpräsidenten gewandt. Der tat, wie ihm befohlen, und streifte seine Maske mit der weiß-blauen Bayern-Raute über.

Der 53-Jährige dürfte sich über seine Unachtsamkeit selbst am meisten geärgert haben. Er, der in der Coronapandemie an der Seite der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zum Mahner der Nation geworden war und gebetsmühlenartig ...