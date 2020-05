Bayerns Regierungschef umwirbt deutsche Österreich-Urlauber

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirbt angesichts der Corona-Grenzsperren um deutsche Österreich-Urlauber. "Für all diejenigen, die sich Österreich als Urlaubsort vorstellen können, kann ich dann einfach nur sagen: Bayern ist genauso schön", sagte der christlichsoziale Politiker am Donnerstagabend im ZDF. "Also wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun."

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Söder mit Gesichtsmaske in den Landesfarben