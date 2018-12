Bedrohte Christin Bibi muss Weihnachten in Schutzhaft feiern

Trotz ihres Freispruchs muss die in Pakistan verfolgte Christin Asia Bibi das Weihnachtsfest in Sicherheitsverwahrung feiern. Die pakistanische Regierung installierte zudem laut Medienberichten vom Wochenende bewaffnete Wächter in christlichen Wohnvierteln, um mögliche Übergriffe von Islamisten zu verhindern, wie die Kathpress am Sonntag berichtete.

SN/APA (AFP)/ASIF HASSAN Islamisten hatten zuvor die Vollstreckung der Todesstrafe verlangt