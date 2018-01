Befragung für Trump in Russland-Affäre "unwahrscheinlich"

US-Präsident Donald Trump scheint von seiner Zusage abzurücken, sich in der Russland-Affäre einer Befragung durch Sonderermittler Robert Mueller zu stellen. Trump bezeichnete eine solche Befragung am Mittwoch in Washington als "unwahrscheinlich". Schließlich habe niemand Hinweise auf geheime Absprachen seines Lagers mit Russland gefunden.

SN/APA (Archiv/AFP)/BRENDAN SMIALOW Trump sieht keine Hinweise auf geheime Absprachen seines Lagers