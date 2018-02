Behörden in Myanmar dementieren Berichte über Massengräber

Die Behörden in Myanmar haben einen Berichte über Massengräber mit getöteten Rohingya in der Krisenregion Rakhine zurückgewiesen. Ein Team von Behördenvertretern und Polizisten habe die Meldung der Nachrichtenagentur AP nach einem Besuch des Dorfes Gu Dar Pyin dementiert, hieß es in staatlichen Medien. AP hatte unter Berufung auf Flüchtlinge und Handyvideos von fünf Massengräbern berichtet.

SN/AP Die Nachrichtenagentur AP hatte über mehr als fünf bisher unbekannte Massengräber in Myanmar berichtet.