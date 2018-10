Behörden räumten improvisiertes Lager am Ärmelkanal

Französische Sicherheitskräfte haben erneut ein improvisiertes Lager mit rund 1.800 Flüchtlingen in Grande-Synthe bei Dünkirchen geräumt. Das Ziel sei, die Geflüchteten in festen und menschenwürdigen Unterkünften in der Region einzuquartieren und das illegale Schleppen von Migranten nach Großbritannien zu stoppen, teilte die Präfektur in Lille am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS LO PRESTI Migranten sollen in feste Unterkünfte kommen