Behörden: Russische Flugabwehr schoss ukrainische Raketen ab

Die russische Flugabwehr hat in der Grenzregion Rostow und auf der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut Behörden ukrainische Raketen abgeschossen. Im Gebiet Rostow beschädigten die Trümmer einer abgeschossenen Rakete mehrere Gebäude, wie Gouverneur Wassili Golubew am Sonntag bei Telegram mitteilte. Es gebe keine Verletzten. Der Chef der Krim, Sergej Aksjonow, meldete, dass in der Region Kertsch ein Marschflugkörper eliminiert worden sei.

BILD: SN/APA/SPUTNIK (ARCHIV)/ALEXEY NIKO Brücke zur russsisch besetzten Halbinsel Krim (Themenbild)