Bei Aufschub müssen Briten an Europawahl teilnehmen

Sollte sich der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bis zur EU-Parlamentswahl im Mai verzögern, wäre einem Gutachten zufolge eine Teilnahme der Briten an der Wahl unvermeidlich. "Sollte das Vereinigte Königreich in der Zeit der Europawahlen noch Mitglied der EU sein, hätte es die Pflicht, Wahlen abzuhalten", heißt es in einem Rechtsgutachten des Europäischen Parlaments.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Das Zerren geht weiter