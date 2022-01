Bei den Orthodoxen tobt ein Glaubenskampf über Corona

Coronaleugner und aufgeklärte Geistliche, die an Gott und Wissenschaft glauben, stehen einander in Griechenland gegenüber.

Fast vier Wochen kämpfte Kosmas, der Bischof von Aetolia, auf der Intensivstation in einem Athener Spital um sein Leben. Am Sonntag starb der 76-Jährige an Covid-19. Der Geistliche war ein fanatischer Kritiker der Coronamaßnahmen, mit denen die griechische Regierung die Ausbreitung des Virus zu bremsen versucht. Er wetterte in Hasstiraden von der Kanzel gegen die Maskenpflicht und die Impfkampagne. Wer sich aus Angst vor einer Infektion nicht in eine Kirche traue, sei ein "Ungläubiger", predigte er. "Gott lässt es nicht ...