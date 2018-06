Bei deutscher Asylaffäre gab es schon früh mehrere Mitwisser

In der Affäre um manipulierte Asylverfahren im deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gab es einem "Spiegel"-Bericht zufolge mehr Mitwisser als bekannt. Bereits 2014 sollen nach Erkenntnissen interner Aufklärer sieben Führungskräfte erfahren haben, dass es in der Bremer Außenstelle des Amtes massive Unregelmäßigkeiten gab, berichtete der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

SN/APA (dpa)/Mohssen Assanimoghadda Bei der Asylaffäre um das BAMF gibt es neue Erkenntnisse