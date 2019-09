Bei Präsidentenwahl in Tunesien zeichnet sich Stichwahl ab

Bei der Präsidentenwahl in Tunesien zeichnet sich eine Stichwahl ab. Nach Auswertung von 52 Prozent der abgegebenen Stimmen lag der unabhängige Kandidat und Verfassungsrechtler Kaïs Saïed mit 18,7 Prozent an der Spitze der 26 Kandidaten, teilte die Unabhängige Wahlkommission Isie am Montag mit. Dahinter folgte der Medienunternehmer Nabil Karoui mit 15,5 Prozent.

Das Datum der Stichwahl steht noch nicht fest