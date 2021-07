Beim Hadsch gilt auch bei 40 Grad noch Maskenpflicht

Zum zweiten Mal findet die muslimische Wallfahrt in der Pandemie statt. Die Regeln sind streng, die Strafen hoch.

Der Ägypter Mohammed el-Eter hat es geschafft. Der Apotheker, der in der saudischen Hauptstadt Riad lebt, gehört zu den 60.000 Gläubigen, die heuer an der muslimischen Wallfahrt Hadsch teilnehmen dürfen. Wegen Corona ist zum zweiten Mal vieles anders.

Per Losverfahren wurde bestimmt, wer nach Mekka pilgern darf. Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, sind nur geimpfte Gläubige zugelassen, die zudem zwischen 18 und 65 Jahren alt sein müssen. Beobachter beschrieben die Onlinelotterie, an der nur in Saudi-Arabien ...